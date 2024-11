Für Julia ist Trump vor allem ein Symptom für großes Misstrauen in die Demokratie und ihre Institutionen. Ob die "checks and balances", die amerikanische Gewaltenteilung in der Lage ist, Trump Grenzen zu setzen?

Julia ist skeptisch: "Sie können das. Aber ob sie es auch tun, das ist die große Frage." Aktuell versuche Joe Biden noch Pflöcke einzuschlagen, damit Donald Trump nicht alle Maßnahmen der amtierenden Regierung rückgängig mache, etwa in der Klimapolitik.

"Trump ist ja nicht vom Himmel gefallen, er steht für das, was sich seit Jahrzehnten in den USA angebahnt hat." Julia Kastein, ARD Washington

