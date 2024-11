In der Woche nach den Vorfällen auf Schultoiletten zeigt das Ordnungsamt Präsenz vor einer der betroffenen Grundschulen. Es ist die Paul-Gerhardt -Schule in Krefeld-Uerdingen. Ein Streifenwagen steht direkt vor dem Eingang. Immer wieder steigen die uniformierten Mitarbeiter aus und zeigen sich vor dem Schulgelände.

Bahar Yilmaz sorgt sich um die Sicherheit der Kinder

Einen knappen Kilometer entfernt sitzen die beiden Initiatorinnen einer Online-Petition für mehr Sicherheit an Schulen zusammen: Mehtap Kum und Bahar Yilmaz. "Ich habe drei Kinder" , sagt Yilmaz, "ein Kind kommt nächstes Jahr in die Schule. Und damit ich es ruhigen Gewissens dorthin schicken kann, fordere ich viel mehr Sicherheit!"

Einlass-Kontrollen an Haupteingängen der Schulen

Rund 5.000 Unterstützer haben die beiden in drei Tagen gewonnen – für Forderungen, die ein Bild auf der Startseite der Petition deutlich macht: Ein Security-Mann vor einer Schule mit geschlossener Tür und viele Überwachungskameras an der Fassade.

Einlasskontrollen wäre eine mögliche Maßnahme

"Das ist eine Möglichkeit" , meint Stefanie Neukirchner, CDU, Stellvertretende Vorsitzende des Krefelder Schulausschusses mit Blick auf die Petition, "aber das setzt voraus, dass jemand die ganze Zeit die Bildschirme überwacht." Sie plädiert vor allem für permanente Einlass-Kontrollen an den Haupteingängen der Schulen. "Da gibt es dann eine Klingel, man braucht vielleicht etwas Geduld, bis jemand kommt" , räumt Neukirchner ein, aber so könne man verlässlich prüfen, wer ein Anliegen in der Schule habe, zum Beispiel einen Termin zum Sprechtag.

Amts-Telefone stehe auch in Mönchengladbach nicht still

Einen Fall sexueller Belästigung hat es auch kürzlich an einer Schule in Mönchengladbach gegeben. Spätestens seit den Fällen in Krefeld fordern auch hier Eltern verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen. Und seitdem steht auch das Telefon der Schuldezernentin Mönchengladbachs, Christiane Schüßler nicht still.