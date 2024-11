Adrienne zückt ihr Handy 3…2…1…und ein "Ahhh" geht durch die Menschenmenge. Der unterste Abschnitt des Weihnachtsbaumes auf dem Dortmunder Hansaplatz strahlt. In sechs Etappen, von unten nach oben, leuchtet der Baum erst in Leuchtturmfarben rot-weiß-rot-weiß auf. Dann erstrahlt der Engel an der Spitze und zuletzt blinkt der Schriftzug "Dortmund 2024" .

Daniel, Adrienne und Sohn Liam wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen

Wegen Sohn Liam sind Adrienne und Daniel heute auf dem Weihnachtsmarkt, um zu sehen, wie die Lichter am größten Weihnachtsbaum der Welt leuchten. "Einmal muss man schon immer auf den Weihnachtsmarkt" , erzählt Adrienne. Obwohl es mit dem Kinderwagen immer eine Katastrophe sei.

Baum wechselt Gewand

Nach einer knappen Minute ist das Spektakel vorbei. Der Baum wird nun in einer durchgehenden Lichterpracht von blauen, grünen und roten Lichtern überzogen. In den letzten Jahren waren an dem Baum noch viele Ornamente zu sehen, dieses Jahr ist alles ein wenig zurückhaltender.

Auch Sabrina Schneider ist mit Tochter Josephine und Schwester Carina Kral auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Für die drei ist es ein besonderer Tag: Jospehine wird heute dreizehn Jahre alt. "Für uns ist es heute das zweite Jahr infolge, schon eine kleine Tradition. Wir kommen auch nächstes Jahr wieder, wenn der Baum an ihrem Geburtstag angeschaltet wird."

Positives Feedback für das neue Weihnachtsbaumdesign

Generell bekommt der "cleane" Baum ein gutes Feedback auf dem Platz, besonders sein schlichtes Design. Insgesamt blicken die staunenden Menschen auf dem Weihnachtsmarkt auf 138.000 LEDs , verteilt auf 45 Meter Höhe. 1.200 Rotfichten dienen dem Baum als Basis und wurden aus dem Sauerland eigens für den Dortmunder Baum gepflanzt und geerntet.

