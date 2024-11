DFB-Pokal: Leverkusener Frauen im Viertelfinale - Bochum scheitert

Leverkusen nutzt seine Chancen nicht

Bayer war in der ersten Halbzeit klar überlegen und erspielte sich gute Chancen, beim Abschluss fehlte allerdings die Präzision. Bei der ersten Leverkusener Ecke kam Cornelia Kramer (6.) aus kurzer Distanz zum Kopfball, den Potsdams Keeperin Vanessa Fischer mit einer Blitzreaktion parierte.

Auch bei einem zentralen Volleyschuss von Delice Boboy (9.) war Fischer zur Stelle. Boboy hatte weitere hochkarätige Möglichkeiten: Ein Versuch (30.) aus 14 Metern strich haarscharf am linken Pfosten vorbei, ein Kopfball (37.) flog über die Latte. Auch Janou Levels (42.), die im Duell mit Fischer scheiterte, und die völlig frei stehende Kramer (45.) verpassten die Leverkusener Führung.

Zdebel erlöst Leverkusen

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild: Leverkusen lief an, traf das Tor aber nicht. Boboy (55.), Levels (58.) und Estrella Merion Gonzalez (64.) vergaben beste Chancen. Schließlich erlöste Zdebel (74.) Leverkusen: Bei einem Angriff über die linke Seite legte Levels von der Grundlinie zurück zu der Mittelfeldspielerin, die die Kugel überlegt in die linke Ecke schob.

Ab der 83. Minute spielte Potsdam nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jennifer Cramer zu zehnt weiter. Turbine bemühte sich in der Schlussphase um den Ausgleich, in Gefahr geriet der hoch verdiente Bayer-Sieg aber nicht mehr.

Bochum scheitert an Hoffenheim

Der VfL Bochum verpasste den Einzug ins Viertelfinale. Der Zweitligist unterlag dem Bundesligisten TSG Hoffenheim vor 5.186 Zuschauern 0:5 (0:2). Hoffenheim ging durch Feli Delacauw (29.) in Führung, als sie nach einem langen Ball Bochums Torhüterin Leonie Doege umkurvte und zum 1:0 einschob. Kurz vor der Halbzeitpause legte Hoffenheim durch Selina Cerci (42.) nach, die nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus traf. Spätestens nach dem 3:0 durch Cerci (62.) war die Partie entschieden. Marta Cazalla (82.) legte das 4:0 nach, ehe Ereleta Memeti (90.+3) den Schlusspunkt setzte.

Auslosung am 15. Dezember

Die Auslosung des Viertelfinals findet am 15. Dezember statt. Die Viertelfinals werden vom 11. bis zum 13. Februar 2025 ausgetragen. Das Endspiel findet am 1. Mai in Köln statt.