Paderborn: Ausnahmezustand nach dem Tornado

Viel Arbeit mit Katastrophentourismus

In der Bevölkerung gibt es eine große Hilfsbereitschaft, auf der anderen Seite hatten Polizei und Ordnungsamt gestern auch viel Arbeit mit Schaulustigen und Katastrophentouristen. Die weiteste Anreise soll laut Polizei jemand aus Frankfurt am Main gehabt haben. In Wellen hätten sich Gruppen aus jeweils 50 bis 60 Menschen durch das verwüstete Paderborner Industriegebiet geschoben.

Warnung vor illegaler Spendensammlung

Aktuell warnt die Stadt außerdem vor illegalen Spendensammlern. Demnach wurden im Namen der Stadt Paderborn auf Facebook Spendenaufrufe gestartet, angeblich für Tornado-Opfer. Die Behörde hat aber nie zu Geldspenden aufgerufen, weder online noch analog.

Der Tornado hatte in Paderborn am Freitagnachmittag eine etwa 300 Meter breite und fünf Kilometer lange Schneise der Verwüstung quer durch die Großstadt angerichtet. 43 Menschen wurden verletzt, 13 von ihnen schwer. Auch in Höxter gibt es massive Zerstörungen. Zu Wochenbeginn drohen erneut örtlich Unwetter.