Auch in der zweiten Halbzeit ging es zunächst gemächlich zu. In der 60. Minute hatte Leandro Putaro die Chance, Bielefeld in Führung zu bringen, scheiterte aber an Aue-Keeper Martin Männel.

Aue trifft nach Standard

Und so waren es die Auer, die nach einer Standardsituation zuschlugen. Marvon Stefaniak brachte einen Freistoß von der rechten Seite in die Mitte, wo Schikora sich gegen Mael Corboz durchsetzte und per Kopf zur Auer Führung traf (78.).

Bielefeld drängte nun auf den Ausgleich, doch nach 88 Minuten jubelten plötzlich wieder die Auer. Erik Majetschak köpfte den Ball Richtung Tor. Kersken parierte, doch die Auer wollten den Ball hinter die Linie gesehen haben. Während sich die Gäste beschwerten fuhr Arminia den Konter und kam durch Kaito Mizuta tatsächlich zum Torerfolg. Allerdings stand er zuvor im Abseits.

So blieb es am Ende beim knappen Auer Erfolg Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt Arminia nun den Halleschen FC. Erzgebirge Aue tritt am Tag danach (13.30 Uhr) beim MSV Duisburg an.

Quelle: lt