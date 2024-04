Entscheidungen im NRW-Fußball - BVB vor sicherer EL-Teilnahme, Aachen vor dem Aufstieg

Regionalliga West

Ganz Aachen fiebert der Rückkehr in den deutschen Profifußball entgegen: Die Alemannia steht dicht vor dem Gang in die 3. Liga. Dort spielte man zuletzt in der Saison 2012/13, wo die Schwarz-Gelben aus dem äußersten Westen als Zweitliga-Absteiger direkt durchgereicht wurden. Nun führt Aachen die Tabelle mit elf Punkten Vorsprung an und könnte bei einem eigenen Sieg bei der Reserve des SC Paderborn und einer Niederlage des Wuppertaler SV am Samstag den Aufstieg feiern.

Video starten, abbrechen mit Escape Alemannia Aachen: Kurz vor dem Aufstieg? Lokalzeit aus Aachen. . 14:35 Min. . Verfügbar bis 02.04.2026. WDR.

Kein Wunder bei dieser Konstellation: Der Gästeblock der Aachener in Ostwestfalen ist restlos ausverkauft. Klappt es nicht an diesem Wochenende, könnte es am kommenden Spieltag im vollbesetzten "Tivoli" vor über 20.000 Zuschauern gegen Bocholt passieren.