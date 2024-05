Barrierefreiheit in NRW: "Es ist noch sehr viel zu tun"

WDR: Wie rechtfertigen private Unternehmen dieses Vorgehen?

Gabor: Von der Wohnungsbauwirtschaft wird erklärt, das sei teuer. Wenn man das von vornherein einplant, geht es. Vor allem bringt es eine Nachhaltigkeit. Verpflichten ist ein hartes Wort, wir sind eine Demokratie, aber vermutlich könnte man private Dienstleister nur so dazu bringen, hier zu reagieren.

WDR: Könnte fehlende Barrierefreiheit auch einfach damit zusammenhängen, wie wenig Menschen darüber wissen, die nicht betroffen sind?

Gabor: In der Bevölkerung liegt definitiv zu wenig Wissen vor. Verschiedene Gesetze haben erst vor Kurzem auf den Weg gebracht, dass Betroffene auch immer mehr aus besonderen Wohnformen herauskommen. Früher wurde da auch von Heimen gesprochen, viele wurden in eine Tagesstruktur gesteckt und kamen wenn in Begleitung nach draußen.

Dadurch waren Menschen mit einer Behinderung für die Öffentlichkeit selten sichtbar und für viele sind solche Begegnungen auch heute noch nicht alltäglich. Hier kommen wir nur weiter, wenn auch Betroffene mehr in die Öffentlichkeit gehen und für sich sprechen. Aber dafür bräuchte es eben auch an vielen Stellen bessere Barrierefreiheit.

WDR: Es fehlt also die Lobby?

Gabor: Richtig, und diese Lobby können wir auch noch gar nicht haben, weil wir mehr Zugänglichkeit an einigen Stellen brauchen. Versuchen Sie mal, sich politisch zu aktivieren, wenn Sie im Rollstuhl sitzen oder blind sind. Versuchen Sie mal in ein Parteibüro reinzukommen. Viele scheitern schon am Eingang, weil da Stufen sind und solche Erfahrungen entmutigen natürlich.

Solange wir nicht anfangen, auch in eine inklusive Bildung reinzukommen, so dass alle einen Beruf ergreifen, ihren Platz in der Gesellschaft finden und sich dann auch politisch engagieren können, werden wir Menschen mit Behinderungen keine Lobby haben.

Die Fragen stellte WDR-Reporter Kevin Barth. Er ist selbst fast blind und hat für uns aufgeschrieben, welche Änderung Barrieren in seinem Leben verringern würden.