6.000 Teilnehmer gehen beim Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg an den Start

Traditionell findet der Rhein-Ruhr-Marathon immer im Juni statt. In diesem Jahr musste die Veranstaltung aber vorgezogen werden, was sich laut Veranstalter positiv auf die Zahlen der Anmeldungen ausgewirkt habe. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich 500 Menschen mehr eine Startnummer gesichert. Das letzte Mal kam der Lauf im Jahr 2013 auf über 6.000 Personen.

In der Region weniger Marathons im Frühjahr

Der Geschäftsführer des Duisburger Stadtsportbundes, Uwe Busch, sieht für den Anstieg an Teilnehmern gleich zwei Effekte: "Düsseldorf und Gelsenkirchen sind nicht mehr am Start. Damit sind wir der einzige Frühjahrs-Marathon in der Region. Außerdem profitieren wir von dem früheren Starttermin." Ursprünglich war das erste Juni-Wochenende für die Läufe blockiert. Bauarbeiten in der MSV-Arena verlangten nach einer Vorverlegung. Hier ist der Start und Zielpunkt des Laufs. Der Organisationsleiter, Uwe Busch, sagt: "Ein Start im Mai ist attraktiver als ein Termin im Frühsommer. Dieses Mal wird es keine Hitzeschlacht geben."

Eigene Altersklasse für 77-jährige

Marlies Prim ist bereits drei Mal in New York gestartet und auch nicht das erste Mal in Duisburg. Im Vorjahr lief sie den Marathon in einer Zeit von 5:43 Stunden. Die 77-Jährige kommt aus Bayern, hat aber eine besondere Verbindung zum Ruhrgebiet, da sie in Duisburg aufgewachsen ist. Sie ist die einzige in der, eigens für sie geschaffenen, Altersklasse "M75".

Straßensperren und Abschleppwagen für den Stadtmarathon