Nach der Hitze kommen Unwetter nach NRW

Am Freitag wird es noch heftiger

Am Freitag allerdings wird es wohl noch heftiger. Dann setzen bereits ab 10 Uhr Gewitter in der Eifel ein. Sie werden " flächendeckender und langanhaltender " sein als am Donnerstag, sagt WDR-Wetterexperte Vogt.

Am Nachmittag erreichen die Wolkenbrüche mit Starkregen Ostwestfalen. Allerdings ziehen dann schon in Belgien und den Niederlanden bereits neue Gewitter auf und kommen über NRW. Erst am Abend - ab etwa 20 Uhr - kehrt Ruhe ein.

Es könnten sich Freitag sogar Tornados entwickeln. Vorhersagen sind allerdings schwierig und erst kurzfristig möglich. Die Wirbelstürme treten auch in NRW immer wieder auf. 2021 gab es einen kleineren Tornado in Borken, 2019 stärkere in Roetgen und Bocholt. In Deutschland gibt es laut Helmholtz-Institut bis zu 60 Tornados pro Jahr.

Ein Tornado im Mai 2021 in Borken

Charakteristisch für Tornados ist ihre Form: Es handelt sich um rotierende Wolkensäulen mit Bodenkontakt. Meist entwickeln die Wirbelstürme hierzulande nicht so ein Schadenspotenzial wie beispielsweise in den USA, weil nicht genug freie Flächen vorhanden sind, um ein hohes Tempo aufzunehmen.