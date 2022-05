Tornado verwüstet Straßenzüge in Paderborn: Anwohner sind geschockt

Dachpfannen fehlen auf den Dächern in der Stadt, Autos sind durch umgestürzte Bäume zerstört - die Menschen in Paderborn sind nach dem Tornado von Freitagnachmittag fassungslos, so wie Cord Wittenborg: "Es ist apokalyptisch. An manchen Stellen sieht es aus wie kurz vor einem Weltuntergang. Die Intensität der Unwetter machen einen nachdenklich."

Ein Polizist wurde von einem Tornado erfasst

Enorme Zerstörungskraft: Der Tornado hat Bäume entwurzelt.

Insgesamt gibt es mehr als 40 Verletzte, darunter auch ein Polizist, der von dem Tornado erfasst wurde, wie Ulrich Ettler, leitender Polizeidirektor in Paderborn, weiß: "Der Kollege war gerade bei einer Unfallaufnahme auf der Straße, als plötzlich der Tornado über ihn hinwegzog, er ist erfasst worden und mehrere Meter rollend über den Asphalt getrieben worden ." Die Verletzungen mussten ärztlich behandelt werden.

Einige Anwohner leben in Hotels

Ein Paderborner Restaurant nach dem Tornado.