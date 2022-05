Unwetter-Ticker zum Nachlesen: Offenbar mehrere Tornados in NRW

19.15 Uhr: War es ein Tornado? Noch keine offizielle Bestätigung

Die starken Winde, die vor allem in Lippstadt für massive Schäden gesorgt haben, könnten tatsächlich ein Tornado gewesen sein. " Dafür spricht, dass über Paderborn und Lippstadt genau solche Gewitterzellen lagen, die Tornados verursachen" , so WDR-Wetterexperte Jörg Brunsmann. Eine offizielle Bestätigung vom Deutschen Wetterdienst gebe es aber noch nicht. "Vielleicht waren es auch normale Orkanböen. " Der Deutsche Wetterdienst spricht auch am Abend weiterhin lediglich von "Windböen" und "Sturmböen", etwa am Flughafen Münster/Osnabrück.

19.07 Uhr: Tornado wohl auch im Kreis Warendorf

Abgedeckter Hof in Wadersloh

Auch im Kreis Warendorf hat ein mutmaßlicher Tornado schwere Schäden angerichtet. An einem Hof in Wadersloh hat er entlang der 600 Meter langen Einfahrt sämtliche Bäume abgebrochen, einige wurden entwurzelt. Der Tornado hat sich eine Schneise bis zum Haus geschlagen und dort das Dach komplett abgedeckt. Einige ältere Gebäude stürzten ein. Die Bewohner saßen bis kurz vorher auf der Terrasse und sind ins Haus gegangen, als sie den Tornado auf sich zukommen sahen. Es gab keine Verletzten.

18.26 Uhr: Augenzeugenbericht: "Ast steckt im Haus fest"

Entwurzelte Bäume in Paderborn

WDR-Reporterin Fiona Keimeier hat den mutmaßlichen Tornado in Paderborn direkt miterlebt. " Das Ganze ist in der Innenstadt passiert, in einem kleinen Bereich, und hat nur 15 bis 20 Sekunden gedauert. Jetzt sind etliche Bäume entwurzelt, Dachziegeln liegen auf dem Boden, Fensterscheiben von Geschäften sind zerborsten und herumgeflogen. Vor mir steckt ein Ast im Putz eines Hauses fest. Sowas habe ich noch nie erlebt. "

Drei Orte, drei Live-Eindrücke: WDR-Reporter berichten aus Essen, Duisburg und Köln:

Video starten, abbrechen mit Escape Reporter Stefan Göke berichtet aus Essen WDR aktuell. . 09:37 Min. . Verfügbar bis 27.05.2022. WDR.

Video starten, abbrechen mit Escape Reporter Tim Köksalan berichtet aus Duisburg WDR aktuell. . 10:43 Min. . Verfügbar bis 27.05.2022. WDR.

Video starten, abbrechen mit Escape Reporter Jochen Hilgers berichtet vom Kölner Hauptbahnhof WDR aktuell. . 13:05 Min. . Verfügbar bis 27.05.2022. WDR.

17.40 Uhr: Unwetter verschont Witten

Kein Einsatz in Witten: Die Feuerwehr konnte schon um 17.39 Uhr melden, dass sie in den Normalbetrieb geht. Die Gewitter haben einen Bogen um die Stadt gemacht, ehe sie mit Wucht über Ostwestfalen zogen.

17.00 Uhr: Tornados in Paderborn und Lippstadt?

User haben in Lippstadt und Paderborn wirbelnde Winde gefilmt, möglicherweise Tornados. Laut WDR-Metereologe Jürgen Vogt reichen die Bilder nicht aus, um die Tornados eindeutig als solche zu bestätigen. Die Schäden sprächen aber dafür. Die Zerstörungskraft war in jedem Fall enorm: In Lippstadt wurden etliche mannsdicke Bäume kurzerhand entwurzelt.