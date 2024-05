WEITERE NACHRICHTEN

Einsatzkräfte der Polizei vor einer Düsseldorfer Disco

Razzia in der Türsteher-Szene • In mehreren großen NRW -Städten hat es in der Nacht Razzien in der Türsteher-Szene gegeben. Laut Innenminister Herbert Reul ( CDU ) gibt es Hinweise auf Steuerhinterziehung und kriminelle Geschäfte, die über die Sicherheitsfirmen abgewickelt werden. Der Zeitpunkt für die Razzia sei auch wegen der kommenden Fußball- EM gewählt, da die Firmen bei dem Ereignis gut verdienen werden.

1. FC Köln könnte heute absteigen • Der 1. FC Köln scheiterte gestern trotz engagierter Leistung auch gegen den SC Freiburg (0:0). Sollte der FSV Mainz 05 heute Abend bei Heidenheim gewinnen und vorher Union Berlin und der VfL Bochum unentschieden spielen, wären die Kölner der zweite Absteiger nach Darmstadt.

Läufer beim Start

Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg • Auch heute findet in Duisburg wieder der Marathon und Halbmarathon statt. Die Strecke führt durch zwölf Duisburger Stadtteile, es gibt daher auch etliche Straßensperrungen. Seit 1981 treffen sich hier Läuferinnen und Läufer, Inline-Skater und Rollstuhl-Fahrer. Der Rhein-Ruhr-Marathon ist einer der ältesten Stadtmarathons in Deutschland.

Reaktionen auf Gewalt gegen Politiker • Nach dem Übergriff auf zwei Grünen-Politiker in Essen in dieser Woche und dem Angriff auf den SPD-Europa-Spitzenkandidaten Matthias Ecke am Freitagabend in Dresden, gibt es viele Reaktionen. Innenministerin Nancy Faeser ( SPD ) sagte, der Rechtsstaat werde hierauf mit einem harten Vorgehen und weiteren Schutzmaßnahmen für die demokratischen Kräfte in unserem Land reagieren. Heute soll in Berlin und Dresden gegen die Angriffe demonstriert werden.