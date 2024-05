Das Wetter hautnah spüren - Klimaerlebniswelt in Oerlinghausen eröffnet

Es regnet, es stürmt, eine Flutwelle kommt direkt auf die Besucherinnen und Besucher zu: Diesen Eindruck - hautnah - vermittelt die Klimaerlebniswelt in Oerlinghausen im Kreis Lippe. Und dann wird es heiß: Trockenheit und Dürre, aufgeplatzte Böden - all das passiert innerhalb einer Stunde in einem abgedunkelten Raum auf großen Leinwänden.

Mehr tun gegen den Klimawandel

In dem neugebauten Ausstellungshaus zeigt der Kreis Lippe auf 600 Quadratmetern die Auswirkungen der Klimaerwärmung. "Wir wollen mehr tun gegen den Klimawandel" , erklärt der lippische Landrat Axel Lehmann. Im neuen Klimaerlebnishaus könnten sich die Gäste mit dem Klimawandel und seinen Folgen auseinandersetzen und vielleicht eigene Verhaltensweisen ändern. Und der Landrat verkündet: "Die Klimaerlebniswelt ist erst die dritte Einrichtung ihrer Art bundesweit."

Staunen und aktiv mitmachen

Nicht nur staunen über den echten Sprühregen, der an den Wänden herunterrieselt, sondern auch aktiv mitmachen - das müsse ein Museum heute bieten, so die Ausstellungsmacher.

Vor einer großen, tischhohen Spielekonsole haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Sie können auf Knopfdruck Dächer begrünen, Blühstreifen an Äckern entstehen lassen, Flüsse wieder naturnah fließen lassen. Danach gibt es Punkte für klimagerechtes Handeln.

Ökologische Bauweise

Das Ausstellungshaus wurde u.a. aus Holz und Lehm errichtet

Ein großer Globus mit fast zwei Metern Durchmesser steht am Beginn des Rundgangs und lädt ein, sich mit der ganzen Erde zu befassen. Der Kreis Lippe investierte mit Fördergeldern des Landes acht Millionen Euro in das neue Ausstellungshaus, mit ökologischen Baustoffen, unter anderem aus Holz und Lehm errichtet. Erwartet werden jährlich rund 40.000 Gäste. Am Samstag wird die Klimaerlebniswelt offiziell eröffnet.

