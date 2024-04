Hat der Alkohol ausgedient? | MEINUNG

Ich muss diese Kolumne mit einem Geständnis starten: Ich mag Alkohol gar nicht. In 90 Prozent der Fälle finde ich nicht mal, dass er schmeckt. Bier, Wein, Crémant, Whiskey, Vodka, Mixgetränke. Nichts davon trinke ich wirklich mit Genuss. Ich mag nicht, was der Alkohol aus Menschen macht, die um mich rum sind. Ich mag es nicht, dass viele in meinem Umkreis keinen anderen Umgang mit dem Stress des Lebens finden, als nach Feierabend oder am Wochenende zu trinken. Ich mag es nicht, wenn meine Freunde davon aggressiv oder weinselig werden, ich hasse die Rolle, die der Alkohol in tragischen Geschichten in meiner Familie gespielt hat - die Geschichten, die es so oft in so vielen Familien gibt.

Und trotz allem: Ich trinke auch regelmäßig. An Wochenenden, auf Geburtstagen, auf Hochzeiten. Keine obszönen Mengen, ich vertrage Alkohol ja nicht mal besonders gut. Aber ich bin regelmäßig angesäuselt. Weil, wenn wir hier schon mal ehrlich sind: Die meisten von uns sind nicht besonders gut darin, sich gegen Gruppendynamiken und den gesellschaftlich akzeptierten und sogar kulturell geförderten Drogenkonsum zu stemmen. Sind wir Menschen nicht wunderbar widersprüchlich? Dass wir Dinge tun, die uns nicht gut tun, die wir nicht mal mögen?

Der Alkoholrausch ist gesellschaftlich akzeptierter Kontrollverlust

Und so werde ich auch an diesem Feiertag wieder beim Tanz in den Mai mehr Vodka-Mates und Aperol Spritz trinken, als mir guttun. Und das werden wahrscheinlich sehr viele andere Menschen hier in Deutschland auch tun. Zum Beispiel die, die im Rheinland oder auch in meiner bayerischen Heimat Maibäume für ihre Freundinnen aufstellen und sich beim Bewachen des Maibaums zusammen mit ihren Freunden die Nacht mit einigen Kästen Bier um die Ohren schlagen. Oder die Vatertags-Kolonnen, die mit ihren Bollerwägen durch die Dörfer und Felder ziehen und den ein oder anderen über den Durst trinken werden.

Das regelmäßige Besäufnis bringt Deutschland zusammen. Die Konservativen trinken aus Tradition, die Linken als Akt der Rebellion, als Aufbäumen gegen die Zwänge einer Leistungsgesellschaft. Was sie vereint: Die meisten finden Nicht-Trinker langweilig. Und wer will schon langweilig sein? Alkohol ist Mainstream, der Alkohol-Rausch der einzige gesellschaftlich akzeptierte Kontrollverlust. Dabei, und das muss ich hier glaube ich niemandem erzählen, spricht vieles gegen Alkohol. Er macht uns süchtig, er schadet unseren Körpern und der Wirtschaft. 57 Milliarden jedes Jahr kostet unser Alkoholkonsum der Volkswirtschaft.