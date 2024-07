Von der Heidekönigin zur jüngsten Bürgermeisterin in NRW: Wie läuft es?

Sarah Süß zog 2015 nach Steinhagen, berufsbedingt durch ihren Mann. " Damals kannten wir hier noch niemanden, aus einer Weinlaune heraus entstand die Idee, sich zur Heidekönigin zu bewerben ", erzählt sie im WDR-Interview.

Im lila-farbenden Kleid repräsentierte sie als Heidekönigin ein Jahr lang die Gemeinde bei sämtlichen Veranstaltungen.

Von der Heidekönigin zur Bürgermeisterin

Süß bekam den Titel der Heidekönigin im Jahr 2016 . Von nun an war sie auf jeder Veranstaltung dabei, lernte viele Menschen aus der Region kennen.

Immer mehr interessierte sie sich für die Kommunalpolitik und stieg schließlich mit ein. 2020 ließ sie sich für die Kommunalwahl aufstellen.

Mit Vorurteilen konfrontiert

Im Dorf wurde gelästert. "So eine junge Frau, blond, und dann noch der niedliche Name", erinnert sie sich. Doch die Mehrheit ( 61 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger fanden den frischen Wind in der Gemeinde wohl gut und wählten sie.

Selbst zu Auswärtsterminen fährt die Bürgermeisterin mit dem Rad

Mit ihren 28 Jahren wurde sie zur jüngsten Bürgermeisterin in ganz NRW . Und war damit plötzlich Chefin von über 200 Mitarbeitern im Rathaus - zuständig für knapp 21.000 Menschen. Zum Glück hatte sie zuvor in Halle als Fachhochschuljuristin gearbeitet und kannte die Behördenarbeit.

Auch wenn oftmals merkwürdige Anmerkungen von außen kamen, zum Beispiel: Wer denn wohl nun Zuhause einkaufen und kochen würde? Süß' Antwort: " Beide! ". Die Hausarbeit teilt sie sich mit ihrem Mann Carsten.

Ein Fazit nach vier Jahren Amtszeit

Vier Jahre ist Sarah Süß nun im Amt. Was hat sie erreicht? Im Rathaus ist die Stimmung entspannt, das Gemeindeoberhaupt sei als lockere Chefin bekannt. Sie erledige viele Dinge einfach selbst, sagen ihre Kollegen.

Doch was kann sie als Bürgermeisterin wirklich ausrichten? Es sind wohl die kleinen Sachen: Kürzlich hat sie eine "Fahrradstation" mitten im Dorf einrichten lassen, an der man sein Fahrrad fit machen und aufladen kann. Eine Förderung für Lastenfahrräder bietet die Gemeinde neuerdings ebenfalls an. Darauf sei sie stolz.

Typisch Behörde?

"Bei der Behörde dauert alles etwas länger." Sarah Süß, Bürgermeisterin

" Bei der Behörde dauert alles etwas länger. Es ist oft unmöglich in einer Amtszeit Projekte umzusetzen ", sagt Süß. Trotzdem gibt es Fortschritte.