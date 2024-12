Eishockey, Basketball und Biathlon - Sport in NRW um den Jahreswechsel

Ebenfalls gefragt sind die beiden NRW-Klubs in der HBL der Männer - und das gegen echte Spitzengegner: Der TBV Lemgo Lippe empfängt den THW Kiel und der VfL Gummersbach ist für seine Partie gegen die Füchse Berlin sogar extra in die große Kölner Arena umgezogen.

Vielleicht doch lieber Körbe statt Tore bestaunen? In der BBL haben die Telekom Baskets Bonn Würzburg zu Gast und wollen einen weiteren Schritt Richtung Playoffs machen.

Freitag, 27. Dezember

Nach dem umfangreichen Programm am zweiten Weihnachtsfeiertag nimmt sich der Sport in NRW eine kleine Pause. Wer nicht ganz verzichten will, hat die Chance erneut Handball zu schauen - in der HBL der Frauen spielen der BVB (in Neckarsulm), Bayer Leverkusen (in Bensheim/Auerbach) und die HSG Blomberg-Lippe (beim Thüringer HC).