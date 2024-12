Mainz - Vorbild und nächster Gegner

Und auch Hecking hat den Klassenerhalt längst noch nicht abgeschrieben: " Wenn wir so auftreten, ist noch viel möglich. Das wird eine wilde Fahrt die nächsten 19 Spiele. " Doch der 60-Jährige betonte auch: " Jetzt sind wir zwar etwas an die anderen rangerobbt, aber es ist noch gar nichts erreicht. Wir müssen schon auf dem Gaspedal bleiben. "

Wie man eine Aufholjagd erfolgreich gestaltet, kann dem Revierklub der FSV Mainz 05 erzählen. Die Hessen hatten in der Saison 2020/21 nach dem 15. Spieltag ebenfalls nur sechs Punkte auf dem Konto und wurden am Ende noch Zwölfter. Und wie es der Zufall so will, ist Mainz am 11. Januar auch gleich der nächste Bochumer Gegner.