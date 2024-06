Grundsteuer: Land veröffentlicht Übersicht zu Hebesätzen

Die Finanzverwaltung hat wie angekündigt eine Tabelle vorgelegt, in der alle 396 Kommunen in NRW aufgelistet sind und in der jeweils der Hebesatz angegeben ist, mit dem die Grundsteuer berechnet werden könnte, damit auch nach der Reform das Steueraufkommen so hoch ist wie vor der Reform.

Viel Rechnerei also, die zu mehr Transparenz führen soll. Erklärtes Ziel der Reform ist nämlich, dass die Grundsteuereinnahmen in etwa so hoch bleiben wie vorher. Doch es deutet sich bereits an, dass Wohnimmobilien deutlich höher besteuert werden könnten.