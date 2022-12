A45: Rahmedetalbrücke seit einem Jahr gesperrt

WDR 2 am 02.12.2021 um 17.31 Uhr: "Märkischer Kreis. Die A45 ist ab sofort zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund sind Schäden an der Talbrücke Rahmede, die heute festgestellt wurden. Diese machten eine sofortige Sperrung notwendig, so eine Sprecherin der Autobahn Westfalen. Der Verkehr wird über die U16 umgeleitet."

Als diese Erstmeldung im Radio läuft, ahnen selbst Experten noch nicht, was damit auf Lüdenscheid, den Märkischen Kreis, aber auch auf ganz Südwestfalen zu kommt. Die Hoffnung war groß, dass die Brücke schon bald wieder freigegeben werden könnte, wenigstens eingeschränkt. Doch es kam anders.

Unternehmen fürchten um Aufträge

Fünf Wochen nach der Sperrung war klar: Die Brücke ist nicht zu reparieren. Sie muss abgerissen und neu gebaut werden. Für die Menschen in Lüdenscheid, die Anwohner an den Umleitungsstrecken und die vielen Unternehmen in der Region ist das eine wahre Hiobsbotschaft.

Kilometerlange Staus auf den Umleitungsstrecken

Südwestfalen, immerhin die stärkste Industrieregion in NRW , ist ohnehin gebeutelt vom Fachkräftemangel. Viele Unternehmen werden durch die Sperrung unattraktiv für Berufspendler, die jetzt plötzlich zum Teil mehrere Stunden täglich mehr einplanen müssen, um zur Arbeit zu kommen. Einige denken über Kündigung nach.

Versprochenes Tempo wird nicht gehalten

Auch der Warentransport leidet massiv unter der Sperrung. Die A45 gilt nicht umsonst als Lebensader der Region. Das eher schlecht ausgebaute Schienennetz ist für die wenigsten Unternehmen eine praktikable Alternative.