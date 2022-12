Kommentar: Diese Verkehrspolitik ist eine Bedrohung

Seit einem Jahr geht bei Lüdenscheid auf der so wichtigen A45 nichts mehr.

Neid auf die Bauleistung von Genua

Beim Blick auf die Bauleistung von Genua können wir hier in NRW nur neidisch werden: Da stürzte 2018 die Morandi-Brücke ein. Ein Jahr danach wurde sie gesprengt, und nochmal ein Jahr später war der Ersatzneubau fertig.

Tobias Zacher

Davon können die Menschen in Lüdenscheid nur träumen: Hier spricht man von fünf Jahren - wenn alles gut geht.



Ja, in Genua wurden erhebliche rechtliche Zugeständnisse gemacht. Und die will man in Deutschland eben nicht machen. Vielleicht sogar aus gutem Grund.



Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Politik in Deutschland unsere Infrastruktur sehenden Auges zu Grunde richtet. Und dass sie die Bedürfnisse der Betroffenen nicht ernst genug nimmt.

Doppelt so viel Verkehr - und die Politik schaut zu

Die Rahmedetalbrücke wurde in den 60er Jahren geplant für täglich 23.000 Fahrzeuge. Am Ende fuhren fast doppelt so viele über die Brücke, darunter 13.000 LKW, jeden Tag.

Dass der Transportverkehr auf den Autobahnen so rasant zugenommen hat, ist kein Naturgesetz, sondern politisch bedingt.

Gleichzeitig hat man gewusst, wie stark das die Brücken belastet - und jahrzehntelang nichts getan.