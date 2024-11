Damit steuere die Branche " einen großen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele bei" , erklärt Hans-Josef Vogel, Vorsitzender des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE). Und damit das so bleibe, sei es wichtig, dass die laufende Aufstellung der Regionalpläne zügig weitergehe. Diese sollen bis Ende 2025 ausweisen, wo Windräder gebaut werden können. Die Bezirksregierungen und der Regionalverband Ruhr arbeiten derzeit daran.

Finanzielle Anreize für Kommunen und Einwohner

Der LEE setzt aber auch darauf, dass finanzielle Anreize für Kommunen und für Bürgerinnen und Bürger die Akzeptanz erhöhen. Seit 2021 können Kommunen in NRW von den Windkraftbetreibern 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde erhalten. Manch einer Gemeinde bringt das mehrere hunderttausend Euro pro Jahr.

Zudem hat die schwarz-grüne Landesregierung das "Bürgerenergiegesetz" geschaffen. Danach müssen Betreiber jetzt Gemeinden und Einwohnern eine Beteiligung anbieten. " Damit sind wirklich alle Betreiber gefordert, etwas für die Bevölkerung vor Ort zu tun" , erklärt Catharina Hoff von der Bürgerenergiegenossenschaft "Bürgerwind Westfalen" in Paderborn. Mit 2.000 Mitgliedern hat sie ein Anlagevermögen von rund 40 Millionen Euro an Windkraftanlagen.

Verband: Land muss Ausbautempo hochhalten

Der LEE hofft, dass das Land die Geschwindigkeit beim Ausbau beibehält. Das sei gerade in Hinsicht auf den Ausstieg aus der Kohleverstromung wichtig. " Deshalb muss Schwarz-Grün bei der Windenergie das Ausbautempo hochhalten ", so Vogel anlässlich der Tagung in Bad Driburg.

Auch wirtschaftlich ist die Windkraftbranche mittlerweile stark. Fast 50.000 Menschen sind darin laut LEE beschäftigt: bei Projektierern, Planern oder Anlagenbauern.

Auch Kritik in stark belasteter Region

Doch der Zubau wird auch kritisch gesehen; etwa in Ostwestfalen-Lippe. Dort stehen bereits rund 1.000 Windräder; die meisten davon in den Kreisen Höxter und Paderborn. Und gerade dort wurden in diesem Jahr rund 150 neue Anlagen genehmigt. Nicht wenige Menschen sowie Politikerinnen und Politiker fordern immer wieder, dass mehr Windräder in anderen Regionen gebaut werden sollten.

Unsere Quellen: