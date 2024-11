DEL-Zwischenbilanz: Stabile Haie, Sorgen in Iserlohn und Düsseldorf

Die Wende leitete letztlich die Verpflichtung von Julius Hudacek ein. Der 36-Jährige Slowake war vereinslos und stabilisierte die Haie-Defensive von Beginn an. Mit einer Fangquote von 93,57 Prozent liegt er im Vergleich aller DEL-Goalies auf Rang zwei hinter Maximilian Franzreb von den Fischtwon Pinguins (95,06 Prozent).

Die neue Defensivstärke geht bei den Haien allerdings noch auf Kosten der Offensive. Mit nur 47 Treffern stellen die Kölnern von den Top-Sechs-Teams den mit Abstand schlechtesten Angriff. Dazu fällt aktuell auch mit Alexandre Grenier auch noch einer der Top-Scorer aus.

Dazu fehlt es den Haien mitunter noch an Konstanz. So folgte etwa einem starken Auswärtsieg in München eine Pleite bei Kellerkind Iserlohn. Dennoch sehen sich die Kölner auf einem guten Weg: "Wir spielen konstant als Mannschaft, lassen wenig zu, machen wenige Fehler und setzen unser System konsequent um. Wenn wir so weitermachen, können wir noch viele Punkte holen" , bilanzierter Stürmer Maximilian Kammerer im "Kölner Stadt-Anzeiger".

Düsseldorfer EG: Der Problemfall

Sieben Sekunden fehlten der Düsseldorfer EG am Sonntag zum Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers. Kurz vor der Sirene glich Charlie Gerard doch noch zum 2:2 für die Gäste aus, die das Spiel dann letztlich im Penaltyschießen für sich entschieden. Es wäre der zweite Sieg in Folge für die DEG gewesen, die am Freitag bereits mit 4:2 bei den Schwenninger Wild Wings gewonnen hatte.

Steven Reinprecht ist seit dieser Saison Trainer der Düsseldorfer EG.

Es riecht also ein wenig nach Aufwärtstrend in Düsseldorf. Die Latte liegt jedoch nicht sonderlich hoch, denn bislang ist es für die DEG eine Saison zu Vergessen. Mit 13 Punkten nach 17 Spielen ist Düsseldorf Tabellenletzter. Der Rückstand auf die Augsburger Panther auf dem ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte. Nach 60 Minuten konnte die DEG gar erst zwei Mal gewinnen, dazu kommen zwei Siege nach Penaltyschießen.

Es hapert so ziemlich an allem. Mit nur 38 Treffern stellt die DEG die schlechteste Offensive der Liga, 63 Gegentore bedeuten die zweitschlechteste Defensive der DEL. Nur die Ice Tigers haben noch einen Treffer mehr kassiert.

Der Hauptgrund für die Düsseldorfer Misere ist wohl die fehlende Kadertiefe. So stellen Verletzungen die DEG immer wieder vor Probleme. Zwischenzeitlich lief Düsseldorf sogar nur mit neun gelernten Stürmern auf. Ein Lichtblick ist der nachverpflichtete Paul Postma. Ein offensivstarker Verteidiger, der in zehn Einsätzen bereits sieben Torbeteiligungen zu verzeichnen hat.

Die Länderspielpause hat die DEG genutzt, um neue Energie zu sammeln. Manager Niki Mondt rief daraufhin den Start eine "neuen Saison" aus. Die Auftritte in Schwenningen und gegen Nürnberg geben durchaus leichten Anlass zur Hoffnungen. Kehren jetzt noch die Verletzten zurück, ist die DEG im Kampf um den Klassenerhalt nicht chancenlos. "Wir spielen gutes Eishockey. Aber wir müssen konstanter sein" , gab Alec McCrea in der "Rheinischen Post" die Richtung vor.

Iserlohn Roosters: Die Euphorie ist weg

Nach dem sensationellen Klassenerhalt in der vergangenen Saison sollte in dieser Spielzeit dank eines verbesserten Kaders in Iserlohn eigentlich alles anders werden. Doch die Roosters spielen in diesem Jahr wieder um den Klassenerhalt.

Mit 17 Punkten stehen die Sauerländer vier Punkte vor der Düsseldorfer EG. Zuletzt holte der IEC einen immens wichtigen Sieg im Kellerduell gegen die punktgleichen Augsburger Panther (5:2), ließen sich im Spiel davor allerdings von den Löwen Frankfurt abschießen (2:6).