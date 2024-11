Ausbau der Windenergie: NRW ist weiter bundesweit Spitze

In keinem anderen Bundesland sind in diesem Jahr bislang mehr Windräder neu in Betrieb genommen worden als in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus aktuellen Zahlen der "Fachagentur Wind und Solar" hervor. Demnach gingen bis Ende Oktober 117 Anlagen ans Netz. Das sind bereits jetzt mehr als im gesamten Vorjahr (112 Anlagen). Auf Rang zwei beim Ausbau der Windräder in 2024 folgt Niedersachsen (87), auf Platz drei Schleswig-Holstein (85).

Meiste neue Windräder in Paderborn