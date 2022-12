Wüst verspricht Lkw-Fahrverbot in Lüdenscheid

Ministerpräsident Hendrik Wüst will ein Durchfahrtsverbot für Lkw in Lüdenscheid - schon bald. Anwohner rund um die gesperrte A45 -Brücke im Rahmedetal wünschen sich das schon lange. Doch die eher überraschende Ankündigung am Donnerstag sorgt auch für Kritik.

Ministerpräsident Hendrik Wüst

Die neuen Straßenschilder seien schon besorgt, sagte Wüst dem "Westfälischen Anzeiger". Die südwestfälischen Industrie- und Handelskammern hätten dabei aber gerne ein Wort mitgeredet.

Man sei überrascht gewesen, dass das Durchfahrtsverbot offenbar schon in greifbarer Nähe sei, so die IHKs .

IHKs fürchten Auswirkungen für Unternehmen

Der Transitverkehr, der nicht in Lüdenscheid startet und auch nichts in die Region liefert, soll aus Lüdenscheid verbannt werden. Die IHKs befürchten, das könne noch größere Störungen in den Verkehrsströmen der südwestfälischen Unternehmen auslösen.

Auch ohne Lkw sind die Straßen in Lüdenscheid voll.

" Uns fehlt bislang die Fantasie, wie verhindert werden soll, dass sich die Probleme lediglich an andere Orte der Region verlagern ", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammern Arnsberg, Hagen und Siegen.

Von Siegen über Köln nach Hagen?

Es müsse sichergestellt werden, dass zum Beispiel ein Lkw von Siegen nach Hagen nicht über Köln fahren muss. Dabei haben die IHKs nochmals ihre Hilfe und auch Kontakte zu heimischen, erfahrenen Speditionen angeboten.