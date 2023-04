Tanzverbot und Geschäfte zu an Ostern: Das sind die Regeln in NRW

An den Osterfeiertagen, insbesondere an Karfreitag, gelten in NRW strenge Regeln. "Das Sonn- und Feiertagsgesetz schützt stille Feiertage wie Karfreitag in besonderer Weise", teilt das NRW-Innenministerium auf Anfrage mit. Eine Verschärfung der Regeln sei in diesem Jahr aber "nicht erfolgt und steht aktuell auch nicht zur Debatte" . Damit gelten an Ostern in NRW 2023 folgende Regeln:

Tanzverbot

Tanzverbot von Gründonnerstag bis Karsamstag

Öffentliche Tanzveranstaltungen sind von Gründonnerstag, 18 Uhr, bis Karsamstag um 6 Uhr verboten. Dazu zählen laut Feiertagsgesetz "musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und Nebenräumen mit Schrankbetrieb" sowie alle "alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz" . Auch nicht öffentliche unterhaltende Veranstaltungen außerhalb von Wohnungen sind verboten.

Bars und Kneipen dürfen aber öffnen und wie in den Vorjahren leise Hintergrundmusik spielen, hier gibt es laut NRW-Innenministerium " keine nennenswerten Änderungen ", die Regeln seien dort seit Jahren unverändert.

Zuvor hatte es Verwirrung unter Gastronomen in NRW gegeben, ob diese an Gründonnerstag und Karfreitag grundsätzlich schließen müssen oder wie in den Jahren zuvor öffnen können, ohne dabei aber eine Tanzveranstaltung zu sein.

Welche Verbote gibt es noch an Karfreitag?

Wohnungsumzüge sind verboten, nicht erlaubt sind auch Mitfahrvermittlungen wie beispielsweise Uber.

Sendeverbot für "Das Leben des Brian"

Einige Filme dürfen von Gründonnerstag, 18 Uhr, bis Karsamstag, 6 Uhr, nicht im Fernsehen gezeigt werden. Dazu zählt z.B. "Das Leben des Brian". Dieser ist laut Kultusministerium nicht für Ostern geeignet. Rundfunksendungen sollen laut Feiertagsgesetz grundsätzlich während dieser Zeit "auf den ernsten Charakter der stillen Feiertage" Rücksicht nehmen.

Welche Geschäfte haben an Karfreitag geschlossen?

Briefmarkentauschbörsen, Wochenmärkte, gewerbliche Ausstellungen, sportliche und ähnliche Veranstaltungen (auch Pferderennen) sowie Zirkusveranstaltungen, Fahrschulen, Volksfeste, Spielhallen/Wettannahmestellen, Videotheken, Waschsalons, Autowaschanlagen.