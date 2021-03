Corona-Impfstoff Astrazeneca jetzt auch für Menschen ab 65

Der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca wird in Deutschland jetzt auch für Menschen ab 65 Jahren empfohlen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat am Donnerstag in Berlin mitgeteilt, die Impfung mit dem Mittel "f ür alle Altersgruppen, entsprechend der Zulassung zu empfehlen ". Das heißt: Der Stoff, der in Deutschland eigentlich nur Menschen zwischen 18 und 64 Jahren verabreicht werden sollte, kann jetzt auch an Ältere verimpft werden. Die bekamen bisher nur die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer.

An der Impfreihenfolge wird sich aber wohl nichts ändern. In einem Papier von Bund und Ländern, das sie nach ihrem Treffen am Mittwoch veröffentlichten, ist die Rede davon, dass Astrazeneca " schnell und priorisierungsgerecht verimpft werden " soll. Es bleibt also dabei, dass erst alle Über-80-Jährigen und medizinisches Personal geimpft werden, so wie es im Impfplan vorgesehen ist. Erst dann ist die Priorisierungsgruppe 2 dran.