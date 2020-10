Bleibt die Sperrstunde oder wird sie gekippt?

Wie realistisch ist es, dass die Sperrstunde gekippt wird?

Das lässt sich seriös nicht vorhersagen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat in den vergangenen Monaten die Corona-Regeln des Landes mal bestätigt und mal verworfen. Über die Sperrstunde wird nun zum ersten Mal entschieden.

Die Gastronomen in NRW hoffen, dass sich die Richter an ihren Berliner Kollegen orientieren. Denn das dortige Verwaltungsgericht kippte am Freitag auf Antrag von elf Wirten die Sperrstunde in der Hauptstadt. Die Richter befanden, die Sperrstunde sei für eine nennenswerte Bekämpfung des Infektionsgeschehens nicht erforderlich. Das ebenfalls geltende Verkaufsverbot für Alkohol wurde hingegen nicht einkassiert.