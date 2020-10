Das große Kneipensterben: Sperrstunde löst Existenzangst aus

Sind die Wirte selber mit schuld?

In den sozialen Medien merken viele User an, dass die Gastronomen in den einschlägigen Partyzonen selber zu der Verschärfung beigetragen hätten - indem sie in den vergangenen Wochen zugelassen hätten, dass sich Gäste dicht an dicht vor den Läden drängten und feierten.

"Wenn ich immer sehe", schreibt eine Userin unter dem Instagrampost der Aktuellen Stunde, " welche Menschentrauben sich vor ihren Lokalen tummeln und das ohne Abstand und Mundschutz muss ich mich nicht wundern und jammern wenn dann solche Maßnahmen greifen. Leid tun mir nur diejenigen, die auf alles ein wachsames Auge hatten und haben."