Solingen setzt in Kitas auf "Lolli-Tests" gegen Corona

Etwa 30 Sekunden lang müssen die Wattestäbchen in den Mund, dann können sie im Labor ausgewertet werden. Mit den sogenannten Lolli-Tests möchte die Stadt Solingen Kinder und Erzieher testen und so mehr über das Infektionsgeschehen in den Kitas erfahren.

Das besondere an dem neuen Testverfahren: Es handelt sich um aussagekräftige PCR -Tests. Dazu werden normalerweise Proben teilweise schmerzhaft tief aus Mund und Rachen entnommen. Die Lolli-Tests sind hingegen deutlich angenehmer in der Anwendung.

Zusammenarbeit mit Universität Köln

Das Testverfahren in Solingen ist ein Pilotprojekt, das zusammen mit der Virologie der Universitätsklinik Köln durchgeführt wird. Beide erhoffen sich daraus vor allem aussagekräftige Testergebnisse.

Für die WDR -Wissenschaftsexpertin Ruth Schulz könnte das ein vielversprechendes Prinzip sein. „Vor allem, weil das Ansteckungspotenzial bei der Probenahme niedriger zu sein scheint als bei Spuck- oder Gurgeltests. Es muss sich aber noch herausstellen, wie zuverlässig die Testergebnisse sind .“

Tests könnten auch in Schulen stattfinden

Die Stadt Solingen will die freiwilligen Tests zunächst vor allem in den Kindertagesstätten durchführen, die in Stadtteilen mit besonders hohem Infektionsgeschehen liegen. Getestet wird zwei Mal pro Woche. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von knapp 45.000 Euro Pro Monat. Eine Ausweitung auf andere Kitas oder Grundschulen ist denkbar.

Dass es in Kindertagesstätten grundsätzlich auch zu Ansteckungen kommen kann, hatte zuletzt eine Studie der Universitätsklinik Düsseldorf gezeigt. Sie kam aber zu dem Ergebnis, dass das Infektionsgeschehen nach Öffnungen der Kitas nicht überproportional angestiegen war.