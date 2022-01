Schulstart in der Omikron-Welle: Warten auf die Testergebnisse

Viel Unsicherheit

Die Unsicherheit wird auch noch eine Weile anhalten. Zwar sind die Corona-Regeln an den Schulen noch einmal verschärft worden: Ab sofort müssen sich alle regelmäßig testen - egal ob geimpft, nicht geimpft, genesen oder geboostert. Aber zumindest am ersten Schultag fahren die Schulen noch auf Sicht: Niemand weiß, wie viele Schüler eine Infektion aus den Ferien mitgebracht haben. Erste Ergebnisse wird es frühestens am Montagabend geben, wahrscheinlich aber erst am Dienstag.

Wuppertaler Schule: Zehn Prozent der Oberstufe bleibt zuhause

Was auf die Schulen zukommen könnte, zeigt ein Beispiel aus Wuppertal: In der Gesamtschule Barmen haben sich sich viele Schüler der Oberstufe schon am letzten Ferientag selbst getestet. Das Ergebnis: Zehn Prozent fehlten schon am Montag. " Die Hälfte hatte Kontakte ", sagt Oberstufenkoordinator Erik Meier, " die andere Hälfte war infiziert".

Die Schulleitung hofft jetzt noch auf Klärung, wie sie mit den Quarantäne-Fällen umgehen soll. "Ich denke, dass angesichts der Fülle der Fälle, die nun auftreten werden, das Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung nicht mehr leisten kann ", sagt Rektorin Bettina Kubanek-Meis.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wunsch nach offenen Schulen

" Natürlich besteht nach den Weihnachtsferien eine gewisse Anspannung ", sagt Dieter Utsch, Schulleiter des Bergstadt-Gymnasiums Lüdenscheid dem WDR . Allerdings gehe er davon aus, dass durch die regelmäßigen Testungen eine gewisse Sicherheit bestehe. Sein großer Wunsch sei, dass die Schulen offen bleiben können.

Das möchte auch eine Schülerin aus Aachen. " Also, ich bin sehr dafür, dass die Schulen offenbleiben ", erklärt sie gegenüber dem WDR . Sie findet, dass dies in der Corona-Politik höchste Priorität haben müsste. Ein Schüler ebenfalls aus Aachen ergänzt: " Natürlich ist man irgendwie besorgt. " Er denke aber, dass mit den Tests erkannt werde, wenn es Infektionen gebe. " Ich finde es grundsätzlich gut, dass die Schule wieder losgeht ", betont der junge Aachener.

Mehr Bildungslücken in der Pandemie

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) wirbt ebenfalls für offene Schulen - trotz Omikron. " Wir haben gesehen, dass in den ersten Corona-Wellen große Bildungslücken entstanden sind, dass wir gerade die Kinder nicht erreicht haben, die unsere besondere Unterstützung verdienen ", erklärte die Ministerin im ZDF-Morgenmagazin. Eine Situation, die - wenn es irgendwie geht - vermieden werden sollte. Also bitte: Möglichst Präsenzunterricht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 10.01.2022, 18:02