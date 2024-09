Wetter: Heute erneut Tornados in NRW möglich

Nicht immer steige bei einer Gewitterlage auch automatisch die Wahrscheinlichkeit von Tornados, erklärt Vogt. Nur wenn Warm- und Kaltluft wie aktuell aufeinandertreffen, steige das Risiko, dass Gewitterzellen in starke Rotation geraten und einen Schlauch bilden, der bis zum Boden reicht. In NRW gab es in diesem Jahr erst sieben bestätigte Tornados und 20 Verdachtsfälle.

Es bleibt herbstlich

Auch die weiteren Aussichten sind eher herbstlich: In der Nacht zum Freitag sind bei vielen Wolken zunächst noch viele Schauer unterwegs. In der zweiten Nachthälfte bleibt es häufig trocken und die Wolken lockern auf, so dass sich immer mal die Sterne zeigen können. Die Luft kühlt sich ab auf 13 bis 11 Grad, im Bergland zwischen 10 und 7 Grad. Der Südwestwind bleibt dazu oft mäßig und stark böig. Am Samstag ändert sich daran wenig, es wird allerdings noch etwas kühler.