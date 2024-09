Haftstrafe wegen Tierquälerei? - Prozess am Landgericht Dortmund

Muss Nico D. für seine Prügelattacken auf schwache und teils kranke Rinder in einer Viehsammelstelle in Haft? Darum geht es am Donnerstag vor dem Landgericht Dortmund. Im Januar hatte das Amtsgericht Lünen den 41-Jährigen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Das reichte der Staatsanwaltschaft nicht und so hat sie Berufung eingelegt. Sollte das Landgericht entscheiden, dass die Strafe für ihn höher ausfällt als 24 Monate, dann müsste Nico D. ins Gefängnis. Denn Bewährung ist nur bis zu einer Strafe von zwei Jahren möglich.

Ob das Landgericht Dortmund am Donnerstag ein Urteil sprechen kann, ist noch offen: Bisher haben Staatsanwaltschaft und Verteidiger nicht plädiert.

Grausame Bilder

Nico D. hatte in 38 mit versteckter Kamera gefilmten Fällen Rinder und Pferde in einer Viehsammelstelle misshandelt. Unter anderem schlug er Rinder mit einem Rohr, bis sie zusammenbrachen.

Diese Prügel-Bilder aus der Viehsammelstelle des Metzgers Marco M. in Werne hatten im Mai 2021 bundesweit für Entsetzen gesorgt. Veröffentlicht von Tierschutz-Aktivisten der SOKO Tierschutz. Ein unbekannter Aktivist hatte im Frühjahr 2021 mehrere Kameras in der Viehsammelstelle in Werne installiert und über einen längeren Zeitraum den Alltag dort dokumentiert.

Tatort: Viehsammelstelle

Die Sammelstelle war eigentlich nur für Pferde zugelassen, dennoch sind auf den Bildern zahlreiche schwache und mutmaßlich kranke Rinder zu erkennen, die beim Verladen geschlagen und getreten werden. Zudem wird deutlich: Wasser und Futter erhalten die Tiere selten.

Ein krankes Kalb wird über den Boden geschliffen, ein anderes Rind am Bein an einen Radlader befestigt und auf einen Hänger gezogen. Diese Videos hatten die Aktivisten den Behörden übergeben. Sie sind die Grundlage für die Anklage gegen Nico D.

Gegen die anderen Beteiligten, etwa gegen den Metzger und Firmenchef Marco M., werden die Prozesse erst ab November starten.