Mit Maske zur Schule – auch in Bus und Bahn

Mehr Schüler auf dem Rad

Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) rechnen damit, dass mehr Schülerinnen und Schüler mit dem Fahrrad zur Schule fahren werden. Dadurch erhoffe sich das Unternehmen bereits eine Entlastung. Ansonsten sind auch in Köln die Kapazitäten bereits an ihrer Grenze. " Zu Schulzeiten haben wir grundsätzlich das Maximum dessen, was wir an Fahrzeugen zur Verfügung haben, im Einsatz ", sagt KVB -Sprecher Matthias Pesch. Er wünscht sich deswegen Hilfe von den Schulen. " Für uns wäre es hilfreich, wenn Schulen den morgendlichen Unterrichtsbeginn noch stärker entzerren würden, damit sich auch das Fahrgastaufkommen in den Bussen und Bahnen besser verteilt. "

Zusätzliche Busse in Dortmund und Münster