Sinnvoll, aber lästig: Was Schüler von der Maskenpflicht halten

Lina ist 16 und geht ins Gymnasium in Münster. Sie findet eine Maskenpflicht in der Schule eigentlich gut, im Unterricht aber unpraktisch. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte am Montag (03.08.) angekündigt, dass Schüler an weiterführenden und berufsbildenden Schulen nicht nur im Schulgebäude und auf dem Pausenhof, sondern auch im Unterricht Masken tragen müssen.

Maske lästig bei Hitze

Besonders bei Hitze ist es total lästig einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, meint Lina. Außerdem verstehe man damit schlechter, was andere Schüler sagen. „Ich weiß wirklich nicht, ob das von uns erwartet werden kann, dass wir sechs Schulstunden am Tag plus Pausen, diese Masken tragen müssen“ , sagt die Schülerin.

Schülervertretung findet Masken sinnvoll