Test-Pflicht nach dem Urlaub - was das für Einreisende bedeutet

Laumann: Massenstest "kriegen wir hin"

NRW erwartet in dieser Woche an den Flughäfen etwa 15.000 Urlauber aus Risikogebieten zurück. Die Stadt Dortmund teilte am Dienstag mit, dass bereits mehrere Rückkehrer aus dem Kosovo und der Türkei positiv getestet worden sind. Von insgesamt 21 neuen Corona-Fällen in Dortmund gingen elf auf Urlauber zurück.

" Wie zu erwarten war, zeigt sich hier, dass durch Rückreisende aus Risikogebieten ein erhebliches Risiko besteht, unerkannte Covid-19-Infektionen nach Deutschland einzuschleppen" , sagte Frank Renken, Leiter des Gesundheitsamtes.

Dass die Massentests von Urlaubsrückkehrern zu stemmen sind - daran hat Gesundheitsminister Laumann keinen Zweifel. In NRW würden auch ohne Reiserückkehrer mehr als 100.000 Menschen pro Woche getestet: "Ich denke, das kriegen wir hin."

Wie Rückkehrer konrolliert werden sollen, die per Bahn oder Auto zurück nach NRW kommen, ist noch nicht geklärt. Kontrollstationen an den Grenzen soll es laut Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) nicht geben. Über die Umsetzung der Testpflicht sei er im Gespräch mit dem Gesundheitsminister und dem Kanzleramt. Auch ein Sprecher der Bundespolizei wies daraufhin, dass aus Kapazitätsgründen nicht überall kontrolliert werden kann. Wahrscheinlich würden Stichproben gemacht.

Welche Tests erwarten die Urlauber?

Vorgeschrieben ist der sogenannte Nasen-Rachen-Test, auch PCR-Test genannt. Dabei werde der Testperson ein Tupferstäbchen zuerst durch die Nase, dann durch den Mund bis möglichst tief in den Rachenraum eingeführt, erklärt ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein.

Die KV Nordrhein ist für die Tests am Flughafen Düsseldorf zuständig, die KV Westfalen-Lippe für die an den Flughäfen Münster und Dortmund. In Weeze und Paderborn sind bislang keine Tests vorgesehen, da dort aktuell keine Flüge aus Risikogebieten ankämen, sagen die Sprecher der jeweils zuständigen Kreise. Für den Flughafen Köln/Bonn ist das Kölner Gesundheitsamt zuständig, dort würden ebenfalls Nasen-Rachen-Abstriche gemacht, so eine Sprecherin.

"Große Sorge" wegen Reiseaktivitäten