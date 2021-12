Proteste gegen Corona-Maßnahmen: Wenn Kinder zur Waffe werden

Allein in Bielefeld versammelten sich am Montagabend laut Polizei bis zu 1.500 Menschen zu so einem unangemeldeten Protest. Die Beamten riefen die Teilnehmer auf, nach Hause zu gehen. Nicht alle folgten der Aufforderung. In Ostwestfalen-Lippe gab es an fast 20 Orten vergleichbare Proteste. Auch in Münster versammelten sich etwa 2.000 Menschen. In Bonn waren es rund 800 Personen und in Dortmund etwa 650, darunter auch stadtbekannte Politiker der AfD und Neonazis.

Große Herausforderung für die Polizei

Trauriger Höhepunkt bleibt aber die Demonstration in Schweinfurt in Bayern. Dort ist der Protest am Sonntag in Gewalt umgeschlagen. Dabei wurde ein vierjähriges Kind verletzt. Die Mutter hatte es zu der Demonstration mitgenommen. Sie versuchte eine Absperrung zu durchbrechen, das Kind bekam Pfefferspray ab. Das rücksichtlose Verhalten der Mutter sorgt deutschlandweit für Entsetzen. Gleichzeitig steht die Polizei vor der Herausforderung auch in solch schwierigen Situationen, Kinder zu schützen. Der Polizei sei in diesem Fall kein Vorwurf zu machen, sagt Andreas Zick, Konfliktforscher der Uni Bielefeld. Sie müsse aus dem Vorfall in Schweinfurt aber lernen und ihre Konzepte anpassen.

Kind als Waffe eingesetzt

In der konkreten Situation in Schweinfurt hat die Mutter ihr Kind bewusst in Gefahr gebracht. Für die Polizei galt es, den Protestzug zu stoppen. " Dass eine Frau ihr Kind wie eine Waffe einsetzt ", so Zick, war für die Polizei in diesem Moment unvorhersehbar. Grundsätzlich stehe das Kindeswohl aber über der Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen. Um eine Situation wie in Schweinfurt in Zukunft zu verhindern, fordert der Konfliktforscher einen vorbeugenden Einsatz durch Krisenmanager.

Eltern über Gefahren aufklären