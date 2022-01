Wartezeiten auf Testergebnis könnten sich verlängern

Auch das Bundesgesundheitsministerium sieht das Problem, hält Deutschland aber im Moment für noch gut aufgestellt. Hauptproblem bei sehr vielen Tests wird vor allem sein, dass die Wartezeiten länger werden, sagt Oliver Harzer von Bioscientia. Das Unternehmen hat Labore in ganz Deutschland, unter anderem auch in Moers: " Wir können halt pro Zeiteinheit nur eine bestimmte Anzahl an Tests machen mit den Geräten, die wir haben. Dann stellen die sich halt einfach in der Schlange an und kommen ein bisschen später. Das kann man sich ja ausrechnen, dann dauert es eben etwas länger. "

Wenn das Ergebnis dann nicht schon nach zwölf oder 24 Stunden, sondern möglicherweise erst nach drei oder vier Tagen vorliege, werde es unter Umständen wertlos für Menschen, die mit dem Test zum Beispiel einen Besuch bei Nichtgeimpften sicherer machen wollten.

Überholspur für Testergebnisse?