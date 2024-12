WEITERE NACHRICHTEN

Albanien sperrt Tiktok für mindestens ein Jahr • Die Maßnahme erfolgt wenige Wochen, nachdem ein 14-Jähriger bei einem in Online-Medien begonnenen Streit zwischen Schülern in Tirana getötet und ein weiterer verletzt worden war. Der Fall löste eine Debatte unter Psychologen, Eltern und Bildungseinrichtungen über den Einfluss von Online-Netzwerken auf Jugendliche und Kinder aus. Wie die Tiktok-Sperre in Albanien umgesetzt werden soll, blieb zunächst unklar.

Bundestagswahl: Mützenich ist Spitzenkandidat der NRW-SPD • Die SPD in NRW geht mit Fraktionschef Rolf Mützenich an der Spitze in die Bundestagswahl. Das entschieden die 422 Delegierten des Landesverbands gestern in Essen. Mit 95,5 Prozent der Stimmen wurde Mützenich auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Der 65-Jährige hat seinen Wahlkreis in Köln und ist dort erneut als Direktkandidat aufgestellt worden.

Neue Führung in Syrien ernennt Minister • Die von Rebellen geführte Übergangsregierung in Syrien hat einen Außenminister und einen Verteidigungsminister ernannt. Asaad Hassan al-Schaibani übernehme das Außenministerium, meldete die frühere Staatsagentur Sana auf Telegram. Schaibani ist seit mehr als 12 Jahren in der Opposition aktiv gewesen. Neuer Verteidigungsminister wird der Agraringenieur Marhaf Abu Kasra.

Biden unterschreibt Gesetz für US-Übergangshaushalt • In den USA hat Präsident Biden einen Übergangshaushalt unterzeichnet. Damit wurde ein Stillstand der Regierungsgeschäfte verhindert. Seit Tagen hatte der Kongress über den Kompromiss verhandelt. Eine erste, schon vereinbarte Lösung, hatten der designierte Präsident Trump und Milliardär Musk verhindert.

Zwei Kinder singen den "Gordo"-Gewinn

Weihnachtslotterie in Spanien schüttet 2,7 Millliarden Euro aus • Die weltberühmte spanische Weihnachtslotterie schüttet heute Gewinne von mehr als 2,7 Milliarden Euro aus. Viele Spanier kaufen die 200 Euro teuren Lose gemeinsam mit Freunden, Arbeitskollegen oder Nachbarn. Das ganze Land wartet auf den Hauptpreis "El Gordo", übersetzt "der Dicke" - er beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Bei der Auslosung singen Schülerinnen und Schüler die Losnummern und die Gewinnsummen.

Blaulichttag für Kinder in NRW • Für eine ganz besondere weihnachtliche Überraschung sorgen heute dutzende Retter und Helfer verschiedener Blaulichtorganisationen. Sie besuchen mit ihren Einsatzfahrzeugen schwer kranke Kinder unter anderem in der Asklepios-Kinderklinik in Sankt Augustin. Die Hilfskräfte parken die Fahrzeuge vor der Klinik und schalten auf Kommando gleichzeitig für anderthalb Stunden das Blaulicht ein: Die Besatzungen winken den Kindern, die Kinder winken mit eigens dafür beschafften Leuchtmitteln zurück. Am Nachmittag ist die Blaulichtflotte bereits in Köln im Einsatz, bei einer Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt.

Hausärzteverband warnt vor Infektionsrisiko an Weihnachten • Die deutschen Hausärzte warnen vor einer riskant niedrigen Impfquote bei Älteren und bei Risikopatienten. Bei der Grippeschutzimpfung liege Deutschland bei den älteren Menschen mit einer Impfquote von etwas über 40 Prozent deutlich unter dem EU-Ziel von mindestens 75 Prozent, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Hausärztinnen und Hausärzte, Markus Beier, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Beim Corona-Virus seien "relevante Impflücken bei den Booster-Impfungen" zu beobachten. Da das digitale Impfmonitoring eingestellt worden sei, lägen keine Corona-Impfzahlen der aktuellen Impfsaison vor.

DAS WETTER IN NRW

Es wird nass und stürmisch • Heute gibt es bei uns im Westen zwar kurze Momente mit Sonne - aber überwiegend kommt es zu zahlreichen Schauern. Auch einzelne Graupelgewitter können dabei sein. Ab 500 Metern fällt zunehmend Schnee. Am Nachmittag sind bei kräftigen Schauern selbst in tieferen Lagen Schneeflocken möglich. Im Laufe des Tage wird es kühler und am Nachmittag werden 0 bis 5, auf dem Kahlen Asten -1 Grad erreicht. Der West- bis Südwestwind weht mit starken bis stürmischen Böen.