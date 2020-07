Leben im Verborgenen: Der Alltag von Werkarbeitern

Sein Plan war, seiner Familie in Deutschland ein gutes Leben zu ermöglichen. Dafür hat Ktzysztof seine Frau und Tochter zehn Jahre in Polen zurückgelassen. Was er erlebt hat, hat er ihnen nie erzählt. Damit sie sich keine Sorgen machen. Es macht ihn wütend, wenn andere in Polen erzählen, diese Arbeit sei super. "Wenn jemand herkommen möchte, soll er es versuchen. Er soll selbst sehen, wie 'toll' es ist."

Isoliert unter Nachbarn

Im Kreis Gütersloh wohnen die Werksarbeiter nicht abgeschieden, aber isoliert. "Normalerweise redet niemand mit uns", berichten mehrere Männer in einer Unterkunft. Sie stecken zu viert die Köpfe durchs Fenster. Sie wohnen umgeben von anderen Häusern. Von Menschen, die hier schon immer wohnen.

Emilia wünscht sich, dass sie in der Gesellschaft in Deutschland früher eine Chance bekommen hätte. "Ich wollte mich integrieren." Sie hat Deutsch gelernt, sich bessere Jobs gesucht. "Ich gebe mir richtig viel Mühe." Trotzdem geht das Gefühl nicht weg, nicht dazuzugehören. "Man fühlt sich immer diskriminiert."