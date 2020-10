Angstforscher zu Corona: "Leute können das böse C-Wort nicht mehr hören"

WDR: Das war aber kein Dauerzustand?

Hamsterkäufer leerten die Regale

Bandelow: Nein. Die Menschen haben sich an die Gefahr herangetastet und sich daran gewöhnt, auch wenn es so aussieht, als käme jetzt die berühmte zweite Welle. Der Mensch gewöhnt sich an viele schlimmere Dinge, in Kabul an die Bombenanschläge oder in Brasilien an die Zustände in den Slums. Das ist ein fast natürlicher Vorgang.

WDR: Also sind sie jetzt ganz entspannt?

Bandelow: Die meisten Menschen bleiben angemessen ängstlich. Sie denken, okay, die Zahlen steigen, dann trage ich halt meine Maske weiter. Einige wenige sind überängstlich und laufen immer mit der Maske los, auch wenn sonst niemand unterwegs ist. Aber es gibt auch eine kleine Gruppe, die eher übermütig ist, vor allem Jüngere, die denken, es ist ja nichts Schlimmes passiert. Die sagen jetzt: Ich habe mich monatelang mit Masken bewaffnet, jetzt will ich mich nicht mehr einschränken lassen.

WDR: Sie lassen sich von steigenden Infektionszahlen nicht beeindrucken?

Bandelow: Bei denen gehen solche Meldungen zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Das ist wie bei der Feuerwehr, die nicht mehr kommt, wenn vorher ständig "Feuer!" gerufen wurde. Deswegen glauben sie auch den Politikern nicht, die sagen, dass wir auf eine Pandemie zusteuern.