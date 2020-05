Langerwehe: Neun Corona-Tote in Seniorenheim

Der Kreis richtete daraufhin Quarantäne- und Isolierbereiche ein und verordnete Hygieneregeln. Dennoch verstarben binnen drei Wochen insgesamt neun Senioren an COVID-19 . Insgesamt wurden 33 Bewohner und 19 Mitarbeiter positiv getestet. Seit 20. April seien, so der Kreis Düren, keine neuen Fälle in der Einrichtung aufgetreten, in der knapp 80 Menschen leben.

Dass der Fall überhaupt öffentlich wurde, liegt an Angehörigen, die sich an den WDR wandten. Sie berichten, dass ihnen weder die Leitung des privat geführten Heims, noch der Kreis Düren Fragen beantwortet hätte. Wegen des allgemeinen Besuchsverbots hätten sie außerdem lange nur sehr eingeschränkt Informationen von ihren Angehörigen erhalten.