Alle Betroffenen in Stuttgart hätten am Wochenende dasselbe Festzelt besucht und danach über Erbrechen, Übelkeit und Durchfall geklagt, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Die Stadt sprach von einem größeren Ausbruchsgeschehen. Das Sozialministerium bestätigte mittlerweile, dass zwei Proben positiv auf das Norovirus getestet worden seien.

Norovirus: Immer mehr Fälle auch in NRW