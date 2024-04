Kopfläuse auf dem Vormarsch: Wie werde ich sie los?

Höhe der Fallzahlen "nicht außergewöhnlich"

Eine flächendeckende Aussage mit genauen Werten ist allerdings nicht möglich. Denn in Deutschland besteht gemäß dem Infektionsschutzgesetz keine Meldepflicht für Kopflausbefall. In der Stadt Köln gehen zum Beispiel nur Meldungen aus Gemeinschaftseinrichtungen ein, wie sie auf WDR -Anfrage am Donnerstag mitteilte. Bei diesen Einrichtungen gebe es im vergangenen Jahr ein Anstieg. "Die Zahlen stellen aber lediglich einen groben Trend dar."

Außerdem haben wir es derzeit offenbar nicht mit Höchstwerten zu tun. So schrieb die Stadt Duisburg am Donnerstag dem WDR , die aktuelle Fallzahlen seien im Hinblick auf die Meldungen aus dem Jahr 2019 - also in der Zeit vor der Corona - "nicht außergewöhnlich hoch" . Auch die Stadt Bielefeld teilte dem WDR mit: "Die gemeldeten Fälle mit Kopfläusen nähern sich in Bielefeld den Zahlen vor der Corona-Pandemie."

Die Stadt Dortmund antwortete auf Anfrage: "Ein gravierender oder gar unüblicher Anstieg der Meldungen ist aktuell in Dortmund nicht festzustellen." Im Kreis Siegen-Wittgenstein sieht das Kreisgesundheitsamt ebenfalls "aktuell keine Auffälligkeiten" .

Wie Kopfläuse unterwegs sind

Kopfläuse verbreiten sich vor allem da, wo Menschen engen Kontakt haben. Das ist besonders in Kitas, Kindergärten und Schulen der Fall. Die Tiere werden fast immer durch einen direkten Körperkontakt übertragen und können nicht fliegen. Allerdings können sie auch über Kämme, Haarbürsten oder Kopfbedeckungen zu anderen Menschen gelangen.

Läuse und ihre Eier (sogenannte Nissen) sind mit bloßem Auge nicht immer zu erkennen. Die winzigen Parasiten sind kleiner als ein Streichholzkopf und nisten sich im Haar ein. Sie ernähren sich von Blut aus der Kopfhaut. Ihre Bisse können zwar jucken, eine Gesundheitsgefahr sind sie aber nicht: Sie übertragen in unseren Breiten keine Krankheiten.

Das hilft gegen Läuse

Wenn Läuse oder Eier gefunden werden, muss schnell gehandelt werden, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden. Gegen die Parasiten wirken Mittel mit Insektengift oder mit Silikonöl. Die meisten Behandlungen müssen nach etwa sieben bis zehn Tagen wiederholt werden.

Wie genau das jeweilige Mittel anzuwenden ist, steht im Beipackzettel. Für Kinder bis zum zwölften Lebensjahr sind die Mittel auf Rezept in der Apotheke erhältlich - und müssen nicht selbst bezahlt werden.

Wichtig: Das Auskämmen muss wiederholt werden

Das Auskämmen der Haare mit einem speziellen Läusekamm reicht als alleinige Behandlung nicht aus. Es ist aber wichtig, um zu gucken, ob die Behandlung anschlägt. "Das nasse Auskämmen von Läusen und Nissen steht zwei Wochen lang alle drei bis vier Tage auf dem Programm" , so der AOK -Rat.

Was Eltern tun müssen

Es ist wichtig, die Schule oder Kita sofort zu informieren, wenn ein Kind betroffen ist. Eltern sind dazu gesetzlich verpflichtet. Ebenso müssen Kinder mit Kopfläusen zu Hause bleiben, bis sie keine Läuse mehr haben.

"Wenn ein Kind mit einem nachweislich wirksamen Mittel behandelt wurde, darf es am nächsten Tag wieder in den Kindergarten oder zur Schule gehen" , schreibt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) auf seiner Homepage.

Zur Frage, welche Mittel das sind und für welche Präparate die gesetzliche Krankenkasse die Kosten übernimmt, könne man sich in der Kinderarztpraxis oder in der Apotheke beraten lassen. Manchen Einrichtungen reiche die Erklärung der Eltern, dass die Kinder behandelt wurden. Einige verlangten jedoch ein ärztliches Attest.

Mythen zum Thema Läuse