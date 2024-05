Düsseldorfer Opernfundus soll komplett in Duisburg gelagert werden

Der Düsseldorfer Kulturausschuss hat am Donnerstag den Bau eines neuen Hochregallagers für die Deutsche Oper am Rhein einstimmig auf den Weg gebracht. Das ist nötig, weil die aktuellen Lagerhallen und -container der Oper marode sind.

Ursprünglich wollte die Stadt nur einen Teil des Opernfundus in dem geplanten Neubau im Duisburger Süden unterbringen. Jetzt favorisiert sie aber eine größere und teurere Variante, bei der auch die Kostüme in der Lagerstätte untergebracht werden sollen.

Aktuelle Lagerstätten nicht mehr geeignet

Die derzeitige Lagerhalle in Düsseldorf-Rath ist schon länger in einem schlechten Zustand: fehlende Klimatisierung, undichtes Dach, regelmäßige Wassereinbrüche. Auch die Container auf dem Gelände des Probe- und Produktionszentrums in Duisburg, wo nun auch das neue Lager gebaut werden soll, haben ihre besten Tage hinter sich.

Bald in Duisburg: der Kostümfundus der Oper.

Dazu kommt noch der große Kostümfundus, der aktuell noch im Untergeschoss des Opernhauses an der Heinrich-Heine-Allee lagert. Die Temperaturverhältnisse sind dort für die teils empfindlichen Stoffe aber auch nicht mehr optimal. Zudem seien dort "die Arbeitsbedingungen desolat" , heißt es in der Beschlussvorlage der Stadt.

Mehrere Varianten geprüft

Die Stadt hatte in einer Machbarkeitsstudie zwei Varianten näher geprüft: einen kleineren, günstigeren Neubau, in dem aber nur ein Teil des Opernfundus Platz hätte. Für die Kostüme müssten eine weitere Fläche sowie neue Container extra angemietet werden.

In der größeren Variante könnte der gesamte Fundus im neuen Lager untergebracht werden - dies wäre mit Kosten von gut 23 Millionen Euro aber auch etwa fünf Millionen Euro teurer als der kleinere Bau. Gerade mit Blick auf die angespannte Haushaltslage in Düsseldorf und Duisburg, die die Deutsche Oper am Rhein gemeinschaftlich tragen, hatte Düsseldorf der Politik zunächst die kleinere Variante empfohlen.