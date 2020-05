Aufhebung des Corona-Besuchsverbots setzt Altenheime unter Druck

Überall angekommen, ist die Information offenbar nicht: Bei mehreren telefonischen Stichproben in Heimen in NRW erklärten Pflegekräfte dem WDR , der neue Termin sei ihnen nicht bekannt. " Die Ankündigung war sowieso schon extrem kurzfristig ", sagte eine Mitarbeiterin eines Dortmunder Altenheims, " und die Organisation ist kompliziert ". Wenn am Muttertag wenigstens ein paar Bewohner ihre Angehörigen wiedersehen könnten, dann sei das schon ein großer Erfolg. " Heute sind wir noch nicht soweit. "

Kritik an der Landesregierung

Auch das Heim der Arbeiterwohlfahrt in Heinsberg blieb am Samstag für Besucher geschlossen. Geschäftsführer Andreas Wagner kritisierte die Öffnungspolitik der Landesregierung. So einfach, wie die Politik sich das vorstelle, sei es nicht. Es sei " enormer Aufwand ", die Besuche zu koordinieren.

So sollen am Muttertag in Heinsberg etwa 40 der 120 Heimbewohner Besuch bekommen, die anderen in der kommenden Woche. Statt normalerweise vier Mitarbeiter je Schicht würden am Sonntag 20 eingesetzt, sagte Wagner.

Heime müssen Personal abstellen

Tatsächlich sind die Anforderungen an die Einrichtungen hoch: Sie müssen unter anderem mit den Angehörigen einen genauen Besuchstermin absprechen, die Besucher namentlich registrieren und während des Besuchs kontrollieren, dass sämtliche Hygienestandards des Robert-Koch-Instituts eingehalten werden.