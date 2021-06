Maskenpflicht an NRW-Schulen vor dem Aus?

Die Temperaturen steigen, die Corona-Zahlen sinken. Trotzdem müssen die Schülerinnen und Schüler in NRW im Unterricht weiter Maske tragen - sogar an Grundschulen. Nach vielen Lockerungen stellt die Politik nun aber auch die Maskenpflicht auf den Prüfstand. Wird sie an NRW-Schulen bald wegfallen?

Landesschülervertretung hält sich zur Maskenpflicht zurück

" Stoppt die strenge Maskenpflicht auf dem Schulgelände ", forderte Daniel Ackermann, der für die Bezirkschülervertretung Gütersloh aktiv ist, am Montag. " Aus Schülersicht ist es völlig unverständlich, warum man stundenlang in der Innengastronomie ohne Maske sitzen darf, bei 30 Grad im Klassenzimmer allerdings eine Maske tragen muss. "

Schülervertreterin Johanna Börgermann

Die Position der Landesschüler*innenvertretung ( LSV ) NRW ist das allerdings nicht. Die überlässt die Antwort, ob eine Maskenpflicht an Schulen nötig ist, lieber der Wissenschaft. " Wir können das als LSV nicht einschätzen ", sagte Johanna Börgermann vom Landesvorstand am Montag dem WDR . " Wir hören auf das, was die Medizin sagt. Das Wichtigste ist die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. "

SPD-Mann Lauterbach für Ende der Maskenpflicht offen

SPD -Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist skeptisch, ob ein flächendeckendes Ende der Maskenpflicht an Schulen jetzt schon sinnvoll ist. Im Außenbereich sei die Maskenpflicht für viele Bereiche nicht mehr nötig, sagte er am Montag im " ZDF -Morgenmagazin". In Innenräumen bleibe die Maskenpflicht allerdings sinnvoll, dies gelte nach wie vor auch für Schulen.

Für das zu Ende gehende Schuljahr wäre es nicht schön, wenn sich Kinder vor den Sommerferien noch mit dem Coronavirus infizieren würden, sagte Lauterbach. Allerdings sieht er auch hier die Möglichkeit für Lockerungen. " In Gegenden, wo tatsächlich die Inzidenz einstellig ist, da kann man auch in den Innenräumen vorsichtig die Maskenpflicht lockern. "

In NRW ist das am Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts in gerade mal fünf der 53 Kreisen und kreisfreien Städte der Fall. Allerdings ist die Sieben-Tage-Inzidenz schon fast überall auf unter 20 gesunken. Die Einstelligkeit ist vielerorts in Sicht.

Lambrecht: Maskenpflicht auch für Schulen überdenken