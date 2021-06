Debatte um Maskenpflicht: Bald wieder "oben ohne"?

Selbst SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der eher nicht für überzogene Lockerungsforderungen bekannt ist, kann sich offenbar Erleichterungen vorstellen. Natürlich könne die Maskenpflicht draußen fast überall aufgehoben werden, dort gebe es kein Superspreading. " Aber drinnen eben leider doch ", schrieb Lauterbach bei Twitter.

Damit liegt Lauterbach auf einer Linie mit führenden Aerosolforschern wie Gerhard Scheuch. Im SWR hatte Scheuch schon vor Wochen erklärt, wissenschaftlich mache es überhaupt keinen Sinn, Masken im Freien zu tragen. Der Kontakt unter freiem Himmel reiche selten aus, um sich zu infizieren. Man müsste sich 15 Minuten sehr eng gegenüberstehen und sich quasi in der Aerosol-Wolke des Gegenüber befinden, um ein ernsthaftes Risiko einzugehen.

Inzidenzen bei Jugendlichen noch hoch

Nervig - aber notwendig?

Allerdings hatte Lambrecht am Sonntag auch ausdrücklich ein Ende der Maskenpflicht in Schulen ins Gespräch gebracht. Schüler seien " von der Maskenpflicht besonders betroffen ", weil sie im Unterricht fast pausenlos getragen werden müssen. Und die aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen, dass die Zahl der Neuinfektionen bei Kinder und Jugendlichen zwischen fünf und 19 Jahren aktuell fast doppelt so hoch liegt als bei allen anderen Altersgruppen. Wo genau die Infektionsorte liegen, weiß zwar niemand - ausschließen kann man die Schulen jedoch nicht.

Virologe warnt vor Experimenten mit Schulen

Virologe Martin Stürmer warnte am Sonntag in der "Aktuellen Stunde" vor Lockerungsexperimenten mit Schülern und verwies auf die Gefahr durch die zuerst in Indien aufgetretene Delta-Variante, die sich auch in anderen europäischen Ländern ausbreitet. Weil Kinder und Jugendliche in aller Regel nicht geimpft werden, müsse eine unkontrollierte Ausbreitung in der Altersgruppe unbedingt verhindert werden. " Die Delta-Variante wartet nur darauf, das wir Fehler begehen."

Viele wollen weiter Masken tragen