Einkaufen ohne Maskenpflicht - Viele tragen sie trotzdem

Kein seltenes Bild am Montag: Kunden betreten in NRW Geschäfte und sind unsicher, ob sie dies noch mit oder ohne Maske tun müssen. So etwa in einer Bankfiliale in Krefeld: Der Sicherheitsmitarbeiter an der Tür, der in der vergangenen Woche noch für das Einhalten von Corona-Regeln zuständig war, klärt einen verunsicherten Kunden schnell und freundlich auf: " Nein, Sie müssen die Maske nicht mehr tragen, aber es wäre nett, wenn Sie es trotzdem tun. "

Nur wenige Händler bleiben bei Maskenpflicht

Weil am Montag sehr viele Menschen nicht auf die Maske zum Schutz gegen das Coronavirus verzichten wollten - sei es aus Gewohnheit oder wegen des nach wie vor hohen Infektionsgeschehens -, waren selbst jene verunsichert, die eigentlich wussten, dass es die Maskenpflicht seit Sonntag nicht mehr gibt. Wenn man beim Einkaufsbummel trotzdem so viele "mit" sieht, fragt man eben lieber nochmal nach.