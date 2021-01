Lockdown-Entscheidung: Was jetzt schon bekannt ist

Michael Kretschmer

Der Ministerpräsident des besonders von Corona betroffenen Bundeslands Sachsen, Michael Kretschmer, hatte am Wochenende sogar einen "Lockdown" bis in den Februar hinein angeregt. Selbst wenn sich am Dienstag alle Beteiligten auf den Stichtag 31. Januar einigen - ausgeschlossen ist eine noch längere Dauer nicht.

Zwar meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag nur rund 10.000 Neuinfektionen. Weil rund um Weihnachten und Silvester weniger getestet wurde, halten Wissenschaftler die Zahlen aber für wenig aussagekräftig. Es sei noch nicht einmal klar, ob der bisherige "Lockdown" die Infektionslage deutlich verbessert hat. Das werde man erst Mitte Januar wissen, sagte Epidemiologe Timo Ulrichs der "Aktuellen Stunde".

Kein Regelbetrieb an den Schulen

Viele Schüler in NRW werden am ersten Schultag nach den Ferien am kommenden Montag voraussichtlich zuhause bleiben. So lautet zumindest die Empfehlung, auf die sich die Kultusminister der Länder am Montag geeinigt haben. Die Länder können nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) allerdings selbst entscheiden, wie viel Präsenzunterricht sie anbieten wollen - je nach Infektionslage.